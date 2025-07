Leclanché SA / Schlagwort(e): Generalversammlung

Ordentliche Generalversammlung der LECLANCHE SA am 5. August 2025: Änderung des Antrages des Verwaltungsrates zu Traktandum 8.2



29.07.2025 / 18:45 CET/CEST





YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 29. July, 2025 - Im Anschluss an die Veröffentlichung der Einladung zur ordentlichen Generalversammlung („GV“) und der Traktandenliste gemäss der Ad-hoc-Mitteilung vom 30. Juni 2025 teilt der Verwaltungsrat der LECLANCHE SA (SIX: LECN) (die „Gesellschaft“) den Aktionären mit, dass der Antrag des Verwaltungsrats der Gesellschaft zu Traktandum 8.2 wie folgt geändert wird (Änderungen fett, Streichungen durchgestrichen):

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt, das Aktienkapital der Gesellschaft im Maximalbetrag von bis zu CHF 11'287'676.20 von CHF 102'542'298.40 auf einen Maximalbetrag von bis zu CHF 113'829'974.60 durch eine ordentliche Kapitalerhöhung wie folgt zu erhöhen:



1. Gesamter maximaler Nominalbetrag, um den das Aktienkapital erhöht werden soll:

CHF 11'287'676.20

2. Betrag der maximal zu leistenden Einlagen: CHF 18.045.607,940942 CHF 17.700.000,00

3. Anzahl, Nennwert und Art der maximalen neuen Aktien: 112'876'762 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10

4. Vorrangige Rechte einzelner Kategorien: Keine

5. Ausgabepreis: 75% des volumengewichteten Durchschnittspreises ("VWAP") der letzten 60 Handelstage vor dem 31. Mai 2025, d.h. CHF 0,15987 Der Ausgabepreis wird vom Verwaltungsrat in Übereinstimmung mit den spezifischen Bedingungen der Wandelanleiheverträge, aus denen sich die Wandlungsrechte der SEF ergeben, festgelegt und liegt innerhalb einer Bandbreite von CHF 0,15564 bis CHF 0,15987 (der Höchstbetrag entspricht 75% des volumengewichteten Durchschnittspreises (VWAP) der letzten 60 Handelstage vor dem 31. Mai 2025)

6. Beginn der Dividendenberechtigung: Datum der Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister

7. Art der Einlage: Durch Verrechnung mit einer Maximalforderung von CHF 18'045'607.94094 CHF 17'700'000.00 der SEF. Im Gegenzug erhält die SEF 112'876'762 voll liberierte Namenaktien zu einem vom Verwaltungsrat festgelegten Ausgabepreis von CHF 0.15987 pro Aktie

8. Besondere Leistungen: Keine

9. Beschränkung der Übertragbarkeit: Gemäß der Statuten

10. Zeichnungsrechte: Die gesamte Nennwerterhöhung von CHF 11'287'676.20 wird von der Darlehensgeberin gezeichnet, weshalb das Bezugsrecht der Aktionäre für alle neu ausgegebenen Aktien im Umfang von 112'876'762 ausgeschlossen ist.

Vorbehaltlich des Vollzugs und der Eintragung dieser Kapitalerhöhung wird das daraus resultierende Agio mit einem Verlustvortrag von CHF 6'757'931.74 CHF 6'411'859.71117 zu Sanierungszwecken verrechnet.

Wie in der Einladung zur Hauptversammlung vom 30. Juni 2025 erwähnt, hat sich die SEF verpflichtet, Ansprüche aus den Wandeldarlehensverträgen vom 30. Mai 2025, 12. Juni 2024 und 27. Juni 2025 (die „SEF-Wandeldarlehensverträge") umzuwandeln. Die oben genannten Änderungen sind aufgrund der Bedingungen der SEF-Wandeldarlehensverträge erforderlich, die vorsehen, dass die Darlehen nur mit einem kalkulatorischen Sachleistungszins (sog. „PIK-Zins") ausgestattet sind, der nicht in bar an SEF zu zahlen ist, sondern im Falle einer Umwandlung des Darlehens in Eigenkapital umgewandelt wird. Außerdem darf der PIK-Zins für die Zwecke der gesetzlichen Rechnungslegung nicht als Aufwand behandelt werden. Obwohl der PIK-Zins bei der Berechnung der Anzahl Aktien, in die die Forderung umgewandelt werden soll, berücksichtigt wurde, indem der Umwandlungspreis von 75% des volumengewichteten Durchschnittspreises („VWAP"), der über die letzten 60 Tage vor der Umwandlung berechnet wurde, CHF 0,15987 (d.h. 112.876.762 Namensaktien der Gesellschaft) betrug, wie zwischen SEF und der Gesellschaft in den SEF-Wandeldarlehensverträgen vereinbart, kann der PIK-Zins selbst nicht in den tatsächlichen Schuldenbetrag für die Zwecke der Umwandlung von Schulden in Eigenkapital einbezogen werden. Da der PIK-Zins nicht als Schuld qualifiziert wird, die Anzahl der umzuwandelnden Aktien aber weiterhin 112.876.762 Namensaktien der Gesellschaft beträgt, muss der entsprechende Ausgabepreis der Aktien gesenkt werden.



Der Verwaltungsrat beantragt daher, dass die Aktionäre dem geänderten Kapitalbeschluss gemäss Traktandum 8.2 zustimmen, wonach der Ausgabepreis durch den Verwaltungsrat in Übereinstimmung mit den spezifischen Bedingungen der SEF-Wandeldarlehensverträge, unter denen die Wandlungsrechte der SEF entstehen, festgelegt wird und innerhalb einer Bandbreite von CHF 0.15564 bis CHF 0.15987 liegt (der Maximalbetrag entspricht 75% des volumengewichteten Durchschnittspreises (VWAP), berechnet über die 60 Handelstage vor dem 31. Mai 2025). Bitte beachten Sie, dass die Senkung des Ausgabepreises nicht zur Ausgabe weiterer Aktien an SEF führt oder einen zusätzlichen Vorteil für SEF mit sich bringt. Die wirtschaftlichen Aspekte der Umwandlung von Fremdkapital in Eigenkapital bleiben dieselben wie in der Einladung zur Hauptversammlung vom 30. Juni 2025 beschrieben, und die Änderungen des Vorschlags sind nur deshalb erforderlich, weil aufgrund der Bedingungen der SEF-Wandeldarlehensverträge nur der Darlehensbetrag, nicht aber der PIK-Zins, für die Zwecke der Rechnungslegung als Fremdkapital gilt und in Eigenkapital umgewandelt werden kann.



Die vorgeschlagene Umwandlung von Schulden in Eigenkapital ist wichtig, um die finanzielle Situation des Unternehmens und seine Bilanz zu verbessern, und daher bittet der Verwaltungsrat die Aktionäre um Zustimmung zu dem geänderten Tagesordnungspunkt 8.2 an der bevorstehenden Jahreshauptversammlung.



