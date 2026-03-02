Oriental präsentierte Quartalsergebnisse

Oriental hat am 27.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 MYR, nach 0,220 MYR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 1,63 Milliarden MYR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,43 Milliarden MYR umgesetzt.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,440 MYR gegenüber 0,960 MYR je Aktie im Vorjahr.

Oriental hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 5,72 Milliarden MYR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 5,11 Milliarden MYR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at