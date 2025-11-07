Orion Energy Systems präsentierte Quartalsergebnisse

Orion Energy Systems hat am 05.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,17 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Orion Energy Systems -1,100 USD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Orion Energy Systems 19,9 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 19,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

