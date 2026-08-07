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07.08.2026 06:31:29
Orkla India legte Quartalsergebnis vor
Orkla India hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,40 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Orkla India ein EPS von 5,76 INR je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig wurden 6,59 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Orkla India 5,97 Milliarden INR umgesetzt.
Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,33 INR gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 6,59 Milliarden INR geschätzt.
Redaktion finanzen.at
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