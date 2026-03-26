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26.03.2026 19:00:06

Oscars Will Move to a Venue Outside Hollywood

The event will be held in downtown Los Angeles starting in 2029 as part of a deal between the Academy and AEG, a developer of entertainment venues.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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