OTS: KfW / KfW Research: Stimmung im Mittelstand stagniert

KfW Research: Stimmung im Mittelstand stagniert

Frankfurt am Main (ots) -

- KfW-ifo-Geschäftsklimaindex tritt auf der Stelle

- Mittelstand erwartet auf Sicht von sechs Monaten aber bessere Geschäfte als

noch im Vormonat

- Großunternehmen dagegen blicken etwas pessimistischer in die Zukunft als zuvor

Die Stimmung im deutschen Mittelstand ist momentan eingefroren. Im Oktober hatte

sich das Geschäftsklima noch weiter erholt. Im November nun gab es eine

Stagnation. Der Geschäftsklimaindex des Mittelstands lag bei minus 14,5 Punkten,

nach minus 14,6 Punkten im Vormonat. Damit ist die Laune weiterhin deutlich

schlechter als im langjährigen Durchschnitt, der durch die Nulllinie markiert

wird.

"Der erhoffte spürbare Aufschwung lässt weiter auf sich warten. Seit dem Sommer

hat die Aufwärtsdynamik des mittelständischen Geschäftsklimas insgesamt

nachgelassen. Wir sehen aber auch, dass der Mittelstand nach wie vor an eine

Verbesserung der Wirtschaftslage glaubt. Die Geschäftserwartungen auf Sicht von

sechs Monaten bewegen sich weiterhin in die richtige Richtung, wenn auch nur

langsam", sagt Dr. Dirk Schumacher, Chefvolkswirt der KfW. Die Erwartungen

stiegen um 0,4 auf nun minus 9,6 Punkte. Ihre aktuelle wirtschaftliche Lage

bewerteten die Mittelständler etwas schlechter als im Vormonat, der Index fiel

um 0,3 Zähler auf minus 19,8 Punkte.

Das sind Ergebnisse des KfW-ifo-Mittelstandsbarometers. Dafür wertet KfW

Research Ergebnisse der Konjunkturumfragen des ifo Instituts aus, unterteilt

nach Größenklassen der Unternehmen und Hauptwirtschaftsbereichen.

Anders als im Mittelstand haben die Geschäftserwartungen in den Großunternehmen

im November einen ordentlichen Dämpfer erlitten. Sie fielen um 5,5 Zähler auf

nun minus 9,1 Punkte. Ihre aktuelle Lage schätzten die Großunternehmen dagegen

leicht besser ein als noch im Vormonat. Das Geschäftsklima der Großunternehmen

sank leicht auf minus 17,3 Punkte. "Die Erwartungen der Großunternehmen

schwanken seit Monaten sehr stark. Das liegt auch daran, dass die

Großunternehmen - viel mehr als der deutsche Mittelstand - vom Export abhängig

sind. Angesichts der unsicheren geo- und handelspolitischen Lage schwanken auch

die Exporterwartungen der Großunternehmen derzeit deutlich", sagt Dr. Dirk

Schumacher.

Das aktuelle Mittelstandsbarometer ist abrufbar unter:

KfW-ifo-Mittelstandsbarometer | KfW (https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Servic

e/Download-Center/Konzernthemen/Research/Indikatoren/KfW-ifo-Mittelstandsbaromet

er/?redirect=80065)

Die KfW unterstützt im Auftrag des Bundes den Mittelstand mit zahlreichen

Förderprogrammen. Weitere Informationen unter Wir stärken den Mittelstand (https

://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Newsroom/Aktuelles/Mittelstand-st%C3%A4rken.html

?kfwmc=kk.o.kfwon.presse.na.na.na.allgemein-sonstiges.mittelstand-staerken.press

emitteilung.na.na.journalisten.na)

Pressekontakt:

KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 Frankfurt

Konzernkommunikation und Markensteuerung (KK), Nina Luttmer,

Tel. +49 69 7431 41336

E-Mail: mailto:nina.luttmer@kfw.de, Internet: http://www.kfw.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/41193/6168210

OTS: KfW

Es ist ein Fehler aufgetreten!

