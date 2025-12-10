|
10.12.2025 09:34:38
OTS: NKD Group GmbH / Mr Price Group Limited (Mr Price Group), eine der ...
Mr Price Group Limited (Mr Price Group), eine der größten
börsennotierten Einzelhandelsgruppen Südafrikas, übernimmt die NKD
Group GmbH (NKD) von TDR Capital LLP (TDR) (FOTO)
Bindlach / Südafrika (ots) - Beide Parteien haben einen Kaufvertrag
unterzeichnet; der Vollzug der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der
üblichen kartellrechtlichen Prüfungen
In den vergangenen sieben Jahren hat NKD unter der Eigentümerschaft von TDR eine
bemerkenswerte Erfolgsgeschichte geschrieben. Das Unternehmen hat seine Position
als führender europäischer Value-Textil-Discounter nachhaltig ausgebaut und
gefestigt.
NKD hat die Qualität der Produkte und der Prozesse entlang der gesamten
Lieferkette auf ein neues Niveau gehoben, um somit dem Kunden ein gutes
Einkaufserlebnis zu gewährleisten. Mit der Erweiterung und Optimierung des
Storeportfolios wurde die Basis für nachhaltiges, langfristiges Wachstum
geschaffen.
Ein wesentlicher Treiber dieser Entwicklung war die zunehmende Nutzung von Data
Science: Zahlreiche Prozesse entlang der gesamten Wertschöpfungskette wurden
datenbasiert optimiert. Gleichzeitig hat NKD sein digitales Ökosystem konsequent
ausgebaut - etwa durch die erfolgreiche Einführung der NKD App in Österreich -,
und damit die Umsetzung der Omni-Channel-Strategie deutlich vorangetrieben.
Weichenstellung für die Expansion Richtung 4.000ste Filiale
Mit diesem starken Fundament ist NKD nun bereit für den nächsten großen Schritt.
Der neue Eigentümer Mr Price Group eröffnet dem Unternehmen zusätzliche
Perspektiven. Die Mr Price Group versteht den Handel, kennt die Dynamiken des
Retail-Marktes und teilt den Fokus auf Value und flexibles, skalierbares
Wachstum. Die Übernahme markiert für NKD den Start in eine neue Phase der
Expansion.
Mittelfristig plant NKD, sein Filialnetz von derzeit rund 2.200 auf 3.000
Standorte auszubauen und damit ein deutliches Zeichen für organisches Wachstum
in Europa zu setzen. Langfristig ist das Ziel europaweit auf 4.000 Filialen zu
expandieren und damit auch die Mitarbeiterzahl zu erhöhen. Die Kombination aus
klarer Marktpositionierung und einem starken, flexiblen Store-Netzwerk macht NKD
zu einem idealen Ausgangspunkt für die Mr Price Group, um seine Präsenz im
europäischen Markt strategisch auszubauen.
Beide Unternehmen ergänzen sich ideal - und genau diese Verbindung schafft
Rückenwind für die kommenden Jahre, die ganz im Zeichen von Wachstum, Stärke und
neuen Chancen stehen werden.
Mark Blair, CEO Mr Price Group Limited:
"NKD passt perfekt zu unserer Wachstumsstrategie. Mit einem starken Filialnetz,
einer klaren Value-for-Money-Positionierung und einer ausgeprägten digitalen
Kompetenz ist NKD ideal aufgestellt, um sein Omni-Channel-Geschäft weiter
auszubauen. Wir freuen uns darauf, mit NKDs talentierten Team zusammenzuarbeiten
und die NKD Gruppe gemeinsam in die nächste Wachstumsphase zu führen."
Alexander Schmökel, Vorsitzender der Geschäftsführung der NKD Gruppe:
"Wir freuen uns, Teil der Mr Price Group zu werden. Mit klarer Vision und
starkem Engagement können wir unsere Marktposition in Europa nachhaltig
ausbauen. Gemeinsam mit unserem neuen Eigentümer, der aus dem Handel kommt und
unsere Branche versteht, werden wir unsere Wachstumspläne konsequent umsetzen.
Die Expertise beider Seiten wird uns helfen, weiter erfolgreich zu wachsen. Wir
danken TDR Capital für die exzellente Partnerschaft, die unsere Entwicklung als
datenbasierter Value-Textil-Discounter entscheidend vorangetrieben hat."
Jonathan Rosen, Partner und Linda Zhang, Partner, bei TDR Capital:
"Wir sind stolz auf das Wachstum, die Innovation und die Dynamik, die NKD in
unserer siebenjährigen Partnerschaft aufgebaut hat. Die Entwicklung des
Unternehmens ist ein Beweis für sein talentiertes Management Team, seine
überzeugende Produktstrategie und dessen Data Science Fähigkeiten, die dieses
Wachstum beschleunigt haben. Die Mr Price Group ist der ideale langfristige
Partner für NKD und bietet eine sich hervorragend ergänzende Plattform innerhalb
einer marktführenden Einzelhandelsgruppe, die die Ambitionen von NKD
hinsichtlich nachhaltigen Wachstums und Innovation teilt.
Über Mr Price Group Limited
Mit seiner 40-jährigen Geschichte hat sich die Mr Price Group zu einem führenden
Mode-Value-Retailer in Südafrika entwickelt. Über seine 15 Einzelhandelsketten
betreibt die Gruppe ein Omni-Channel-Geschäft mit einem Online-Business und
3.100 Filialen in den Kategorien Bekleidung, Haushaltswaren, Sportbekleidung,
Finanzdienstleistungen und Telekommunikation. Im Jahr 2021 wurde das Ziel
festgelegt, sich zum wertvollsten Einzelhändler Afrikas, gemessen an der
Marktkapitalisierung, zu entwickeln. Basierend auf den strategischen
Wachstumsplänen investierte die Mr Price Group in zwei neue organische Konzepte
und drei südafrikanische Akquisitionen - wodurch die Kundenreichweite und die
Positionierung auf dem südafrikanischen Markt nachhaltig gestärkt wurde.
Gleichzeitig führte die Gruppe umfangreiche Analysen durch, um neue Chancen zur
Unterstützung ihrer nächsten Wachstumsphase zu identifizieren. Dies führte zur
Identifizierung der NKD Group GmbH als ersten Schritt dieser Phase, auf dem Weg
hin zum langfristigen Wachstumsziel.
Über NKD
Mit ca. 2.200 Filialen in Deutschland, Österreich, Italien, Slowenien, Kroatien,
Tschechien und Polen, einem eigenen Onlineshop sowie über 10.000
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern international zählt die NKD-Firmengruppe zu
den größten Unternehmen im Textileinzelhandel. Das Angebot reicht von aktueller
Mode für die ganze Familie und funktionaler Sportbekleidung über Heimtextilien
und saisonale Dekorationsartikel bis hin zu ausgewählten Markensortimenten. Als
zukunftsorientiertes Unternehmen setzt NKD entlang der
gesamtenWertschöpfungskette konsequent Data Science ein - wie in der Planung,
Warenallokation, bei der Preisgestaltung und dem Abschriften-Management - und
optimiert damit kontinuierlich Geschäftsprozesse und Profitabilität.
Über TDR Capital
TDR Capital LLP ist ein führendes europäisches Private Equity Unternehmen mit
über 15 Milliarden Euro verwaltetem Vermögen. Gegründet im Jahr 2002, erwirbt
TDR typischerweise Mehrheitsanteile an starken, marktführenden europäischen
Unternehmen, die Potenzial für nachhaltiges Wachstum und Widerstandsfähigkeit
über wirtschaftliche Zyklen hinweg haben. Das Unternehmen hat fünf europäische
Mid-Market-Buyout-Fonds aufgelegt. Das Team aus 61 Experten verwaltet derzeit
Vermögenswerte in vier Mid-Market-Buyout-Fonds aus seinem Hauptsitz in London
heraus. Bis heute hat das Unternehmen 27 Plattforminvestitionen getätigt, und
seine Portfoliounternehmen beschäftigen weltweit 270.000 Mitarbeiter. TDR
verfolgt einen langfristigen Investitionsansatz und stellt zusätzlich zum
investierten Kapital auch Expertenteams bereit, um nachhaltige, positive und
transformative Veränderungen in den Beteiligungen herbeizuführen. Weitere
Informationen finden Sie unter http://www.tdrcapital.com
Pressekontakt:
NKD Group GmbH
Sandra Gstrein
Unternehmenssprecher
mailto:presse@nkd.de
Mr Price Group Limited
Matt Warriner
Director of Investor Relations and Stakeholder Engagement
mailto:InvestorRelations@Mrpricegroup.com
TDR Capital LLP
mailto:TDR@headlandconsultancy.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/126301/6176193
OTS: NKD Group GmbH
