OTS: Riddle Technologies AG / Riddle übernimmt Convert: Contentbird Convert ...

Riddle übernimmt Convert: Contentbird Convert wird zu Convert by

Riddle

Berlin/Saarbrücken (ots) - Als Marktführer für interaktive Content-Formate im

Medienumfeld weitet Riddle sein Portfolio mit Convert by Riddle nun auch für

Marken, Agenturen und im Employer Branding-Bereich aus. Contentbird fokussiert

sich zukünftig auf das Kerngeschäft seiner Content Operations Software, die

intelligente Tools, Prozesse und AI-Assistenten für Marketingteams zur Verfügung

stellt.

Riddle, Europas Marktführer für Quizzes bei Publishern und Medienhäusern, hat

Convert, das erfolgreiche Angebot von Tippspielen und Adventskalendern im

deutschsprachigen Raum von Contentbird übernommen. Mit der Übernahme werden zwei

etablierte Engagement-Lösungen für interaktiven Content zusammengeführt, die

seit Jahren digitale Formate für Medien, Publisher und Markenanbieter

bereitstellen.

Im Mittelpunkt der Akquisition steht, bewährte Interaktionsformate wie

Tippspiele, Adventskalender und Gewinnspiele langfristig weiterzuentwickeln und

auf eine stabile, skalierbare technische Basis zu stellen. Kund:innen

profitieren künftig von der technologischen Stärke, Reichweite und

Branchenkenntnis von Riddle sowie von der spezialisierten Format-Expertise von

Convert.

Contentbird Convert wird zu Convert by Riddle. Unter diesem Namen bleibt Convert

als eigenständiges, spezialisiertes Angebot erhalten und fokussiert sich

weiterhin auf Tippspiele, Adventskalender und saisonale Kampagnenformate -

insbesondere für den Einsatz bei Marken, Agenturen, Personal-Entscheidern, aber

auch Publishern und Medienhäusern im deutschsprachigen Raum.

"Mit Convert by Riddle führen wir zusammen, was inhaltlich perfekt

zusammenpasst", sagt Boris Pfeiffer, Gründer und CEO von Riddle. "Riddle steht

für skalierbare Quiz- und Interaktionslösungen, Convert für langjährig erprobte

Tippspiel- und Kampagnenformate. Gemeinsam schaffen wir eine zukunftssichere

Plattform für interaktiven Content, der verschiedenste Akteure befähigt, ohne

großes Risiko und ohne langwierige IT-Prozesse, digitale Inhalte interaktiv zu

gestalten und damit Engagement auch kurzfristig zu fördern."

http://contentbird.io/ Gründer, Nicolai Kuban, erklärt den strategischen Schritt

der Fokussierung auf operationale Content-Software: "Convert und Riddle sind ein

guter Match. Unser Ziel bei contentbird ist es, Marketingteams mit einer

leistungsstarken KI-gestützten Content-Operations-Software auszustatten, die sie

dabei unterstützt, sich online zu differenzieren und bessere Inhalte schneller

zu erstellen und kanalübergreifend zu verbreiten. Indem wir Strategie, Prozesse,

Teams und künstliche Intelligenz auf einer zentralen Plattform zusammenbringen,

wird die digitale Content-Arbeit nachhaltig transformiert."

Bestehende Kund:innen von Convert können ihre Formate weiterhin nutzen und

profitieren schrittweise von technischen Verbesserungen, höherer Stabilität und

neuen Entwicklungsmöglichkeiten. Gleichzeitig eröffnet Convert by Riddle neue

Perspektiven für innovative Kampagnenformate und eine noch engere Verzahnung mit

dem Riddle-Ökosystem.

Über Convert by Riddle

Convert by Riddle ist das spezialisierte Angebot für Tippspiele,

Adventskalender, saisonale Kampagnenformate und Gewinnspiele. Die Plattform

richtet sich an Brands, Publisher und Medienhäuser im deutschsprachigen Raum und

baut auf der langjährigen Erfahrung von Convert auf - nun ergänzt durch die

technologische Basis von Riddle.

Über Riddle

https://www.riddle.com/ hat es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen dabei zu

unterstützen, Online-Daten so zu nutzen, dass diese ihre Nutzer und Nutzerinnen

besser verstehen. Das Online-Unternehmen bietet innovative, interaktive Tools

für die Erstellung von Quizzen, Persönlichkeitstests, Mini-Games oder Umfragen,

die sich nahtlos in Websites einbinden lassen.

Die Lösungen steigern nicht nur das Userengagement, sondern ermöglichen auch

eine differenzierte Datenerfassung. Über integrierte Formulare zur

Lead-Generierung kombinieren Riddle Quizantworten und -ergebnisse mit den

Informationen, die zuvor in Formulare eingegeben wurden. So können umfassende

Kundenprofile erstellt werden. Wir haben uns verpflichtet, die höchsten

Datenschutzstandards zu gewährleisten und sind vollständig DSGVO-konform und ISO

27001 zertifiziert. Ziel ist es, das Rätsel für Websitebetreiber zu lösen, wer

die Nutzerschaft ist und gleichzeitig eine unterhaltsame digitale Umgebung für

sie schaffen.

Pressekontakt für Riddle Technologies:

Cookie Communications GmbH

Kathrin Müller

T: +49 (0) 40 286 686 117

E: mailto:kathrin.mueller@cookiecomms.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/165911/6205622

OTS: Riddle Technologies AG