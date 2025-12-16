OTS: Trench Group / Geschäftsjahr 2025: Trench Group setzt Wachstumskurs ...

Geschäftsjahr 2025: Trench Group setzt Wachstumskurs fort, Umsatz

steigt um mehr als 30 Prozent (FOTO)

Berlin (ots) - Die Trench Group GmbH, ein weltweit führender Anbieter von

Komponenten und Systemen für die Hochspannungsstromübertragung, setzte ihren

starken Aufwärtstrend im Geschäftsjahr 2025 fort. Der Umsatz stieg um 33 Prozent

auf 906,5 Millionen Euro (2024: 683,6 Millionen Euro) und verzeichnete damit das

zweite Jahr in Folge ein Wachstum von über 30 Prozent. Die bereinigte

EBITDA-Marge stieg um 5 Prozentpunkte. Das Unternehmen erzielte einen

Rekordauftragseingang von mehr als 1,4 Milliarden Euro - eine Steigerung von

fast 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr (2024: 1,04 Milliarden Euro) - und trieb

den Auftragsbestand auf einen neuen Höchststand von 1,6 Milliarden Euro.

"Aufbauend auf unserer starken Leistung im letzten Jahr war 2025 ein weiteres

außergewöhnliches Jahr für die Trench Group", sagte Dr. Bahadir Basdere, CEO der

Trench Group. "Die globale Energiewende und der rasante Ausbau der

Rechenzentrumsinfrastruktur haben zu einem deutlichen Anstieg der Nachfrage

geführt. Diese Leistung bestätigt eindeutig unsere globale Wachstumsstrategie,

die sich auf systemkritische Hochspannungskomponenten konzentriert, die für den

weltweiten Ausbau der Stromnetze unerlässlich sind. Da die Elektrifizierung im

täglichen Leben und in wichtigen Industriezweigen voranschreitet und

Rechenzentren und erneuerbare Energien weiterhin rasant wachsen, wird der Bedarf

an Modernisierung und Ausbau der Stromnetze immer größer. Dies führt dazu, dass

unsere globale Produktionspräsenz mit beispielloser Geschwindigkeit wächst."

Globale Kapazitätserweiterung in wachstumsstarken Märkten

Um der anhaltend hohen Nachfrage nach Hochspannungskomponenten gerecht zu

werden, hat die Trench Group mit einer erheblichen Erweiterung ihrer

Produktionskapazitäten weltweit begonnen. Alle Werke verzeichnen ein deutliches

Wachstum, wobei Trench Austria ein umfangreiches Investitionsprogramm zur

Verdopplung seiner Produktionskapazität gestartet hat.

Um ihre Präsenz in wichtigen Märkten zu stärken, wird die Trench Group Anfang

2026 eine neue Produktionsstätte in den USA eröffnen, die sich auf die

Herstellung ihrer innovativsten Trockentransformator-Durchführungen

spezialisieren wird. Diese Erweiterung, die als Trench Group-Tochterunternehmen

HSP USA firmiert, unterstützt das rasante Wachstum des nordamerikanischen

Energiemarktes. Das Unternehmen hat außerdem mehrere langfristige Lieferverträge

mit großen Transformatorenherstellern und wichtigen Hyperscalern in Nordamerika

unterzeichnet und damit seine Rolle als wichtiger Akteur beim Ausbau und der

Modernisierung des US-Hochspannungsnetzes bekräftigt.

Seit April 2024 hat die Trench Group rund 600 Mitarbeiter eingestellt und plant,

bis 2030 weitere 1.000 Mitarbeiter einzustellen. Das Unternehmen beschäftigt

derzeit rund 2.900 Mitarbeiter an neun Produktionsstandorten in sieben Ländern.

Das neue Werk in den USA wird der zehnte Produktionsstandort in einem achten

Land sein.

Um seine Präsenz in wachstumsstarken Märkten weiter zu stärken, gründete die

Trench Group 2025 eine neue Tochtergesellschaft in Australien und sicherte sich

damit direkten Zugang zu einem der weltweit am schnellsten wachsenden Märkte für

Hochspannungstechnik.

