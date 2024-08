Overweight von Barclays Capital für Fresenius SE-Aktie

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 36,50 Euro auf "Overweight" belassen. Das zweite Quartal sei stark gewesen, schrieb Analyst Hassan Al-Wakeel am Mittwochmorgen nach den Zahlen. Der Ausblick sei nach oben präzisiert worden.

Aktienbewertung im Detail: Die Fresenius SE-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 11:42 Uhr sprang die Fresenius SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,4 Prozent auf 32,67 EUR zu. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 11,72 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 381 231 Fresenius SE-Aktien den Besitzer. Das Papier kletterte seit Jahresanfang 2024 um 16,4 Prozent nach oben. Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 31.07.2024 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

