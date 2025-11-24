Novo Nordisk Aktie
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
|
24.11.2025 22:10:56
Ozempic Drug Fails to Quell Alzheimer’s in Novo Nordisk Trials
The studies were a significant setback for the optimistic view that semaglutide and other GLP-1 drugs could help prevent a number of brain diseases.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
|16:44
|Novo Nordisk Halten
|DZ BANK
|14:10
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:10
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|14:09
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:09
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|Novo Nordisk (spons. ADRs)
|39,05
|-4,52%
|Novo Nordisk
|39,06
|-5,57%
