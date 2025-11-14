PACIFIC SYSTEMS präsentierte Quartalsergebnisse

PACIFIC SYSTEMS hat am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 76,70 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 124,16 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

PACIFIC SYSTEMS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,80 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,52 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at