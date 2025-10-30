Innodata Aktie
WKN: 907651 / ISIN: US4576422053
|
30.10.2025 23:20:17
Palisades Investment Partners Dumps $18 Million of Innodata (NASDAQ: INOD) Stock: Should Investors Follow Suit?
Palisades Investment Partners, LLC disclosed a significant reduction in its Innodata (NASDAQ:INOD) stake, selling 361,144 shares for an estimated $18.24 million during Q3 2025, according to its October 30, 2025, SEC filing.Palisades Investment Partners reported in a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated October 30, 2025, that it sold 361,144 shares of Innodata during Q3 2025. The estimated value of this trade was $18.24 million, based on the average closing price for Q3 2025. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
