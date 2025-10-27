Innodata Aktie
27.10.2025 16:04:05
NASDAQ Composite Index-Titel Innodata-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Innodata von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde das Innodata-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 20,30 USD wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die Innodata-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,926 Anteilen. Die gehaltenen Innodata-Aktien wären am 24.10.2025 377,59 USD wert, da der Schlussstand 76,65 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 277,59 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von Innodata betrug jüngst 2,45 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
