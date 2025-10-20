Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite schlussendlich mit Gewinnen

Zum Handelsende kletterte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 1,37 Prozent auf 22 990,54 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,727 Prozent auf 22 844,82 Punkte an der Kurstafel, nach 22 679,97 Punkten am Vortag.

Bei 23 031,87 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 22 841,00 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, wies der NASDAQ Composite 22 631,48 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, bei 20 895,66 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 18.10.2024, den Stand von 18 489,55 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Plus von 19,24 Prozent zu Buche. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 23 119,91 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 14 784,03 Zähler.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell 3D Systems (+ 21,54 Prozent auf 3,78 USD), Geospace Technologies (+ 11,67 Prozent auf 22,58 USD), SMC (+ 11,32 Prozent auf 361,79 USD), AXT (+ 8,87 Prozent auf 4,91 USD) und Americas Car-Mart (+ 8,00 Prozent auf 26,86 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Exelixis (-12,00 Prozent auf 34,54 USD), Oracle (-4,85 Prozent auf 277,18 USD), Mind CTI (-4,59 Prozent auf 1,04 USD), Innodata (-4,47 Prozent auf 75,89 USD) und Nissan Motor (-3,25 Prozent auf 2,38 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 28 615 255 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,818 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien

Die Upbound Group-Aktie verzeichnet mit 5,14 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Mit 10,81 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

