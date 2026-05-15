Paltalk: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Paltalk hat am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,05 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,060 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Paltalk im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,04 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 5,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at