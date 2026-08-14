Panafic Industrials: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Panafic Industrials lud am 12.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,08 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,010 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 64,7 Millionen INR – ein Plus von 2377,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Panafic Industrials 2,6 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at