Panasonic Aktie
WKN: 853666 / ISIN: JP3866800000
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17.11.2026 20:34:00
Panasonic bringt Lumix SHX1 mit 6K-Vollformatsensor
Panasonics Lumix SHX1 kombiniert 6K-Vollformat, BRAW auf SSD und Profi-Anschlüsse. Die Box-Kamera soll ab Dezember erhältlich sein und rund 5.200 Euro kosten.
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