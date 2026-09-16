Panasonic Aktie
WKN: 853666 / ISIN: JP3866800000
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16.09.2026 16:01:00
Panasonic bringt Weitwinkelobjektiv und neue Kamera-Firmware
Panasonic bringt ein kompaktes 20-Millimeter-Objektiv für den L-Mount. Neue Firmware erweitert zudem die Lumix S9 und verbessert drei Modelle der S1-Reihe.
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