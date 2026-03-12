Pangaea Logistics Solutions: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Pangaea Logistics Solutions gab am 10.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 0,19 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Pangaea Logistics Solutions noch ein Gewinn pro Aktie von 0,180 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 24,94 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 183,9 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 147,2 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,300 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,630 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,80 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 632,04 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 536,54 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at