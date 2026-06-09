Independence Aktie
WKN: 922423 / ISIN: US4534403070
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09.06.2026 19:35:07
Paramount CEO David Ellison Pledges Editorial Independence for ‘60 Minutes’
David Ellison told Lesley Stahl, one of three remaining correspondents for the news program, that he would respect the show’s editorial decisions after a tumultuous stretch.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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