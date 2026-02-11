|
Paramount Cosmetics (I): Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Paramount Cosmetics (I) hat sich am 09.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,28 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Paramount Cosmetics (I) ein EPS von 0,170 INR je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,78 Prozent auf 52,3 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 55,6 Millionen INR gelegen.
