Paramount Skydance Aktie
WKN DE: A412AL / ISIN: US69932A2042
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04.05.2026 23:06:08
Paramount Skydance Corporation Q1 Sales Increase
(RTTNews) - Paramount Skydance Corporation (PSKY) announced earnings for first quarter of $168 million
The company's bottom line came in at $168 million, or $0.15 per share. This compares with $152 million, or $0.22 per share, last year.
Excluding items, Paramount Skydance Corporation reported adjusted earnings of $261 million or $0.23 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 2.1% to $7.34 billion from $7.19 billion last year.
Paramount Skydance Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $168 Mln. vs. $152 Mln. last year. -EPS: $0.15 vs. $0.22 last year. -Revenue: $7.34 Bln vs. $7.19 Bln last year.
-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 30 B
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