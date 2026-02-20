Bros Aktie
ISIN: US1148011034
|
20.02.2026 15:22:46
Paramount’s $108bn bid for Warner Bros clears US antitrust hurdle
Support from Trump administration adds new twist in blockbuster battle with NetflixWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!