Parsons präsentierte Quartalsergebnisse

Parsons veröffentlichte am 05.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Parsons hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,59 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,650 USD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig standen 1,62 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 10,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Parsons 1,81 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at