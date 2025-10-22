Meta Financial Group Aktie

WKN: A0DQFX / ISIN: US59100U1088

22.10.2025 03:25:04

Pathward Financial Inc. Q4 Income Climbs

(RTTNews) - Pathward Financial Inc. (CASH) announced a profit for its fourth quarter that Increased, from last year

The company's earnings came in at $38.80 million, or $1.69 per share. This compares with $33.53 million, or $1.34 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 0.3% to $127.95 million from $127.51 million last year.

Pathward Financial Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $38.80 Mln. vs. $33.53 Mln. last year. -EPS: $1.69 vs. $1.34 last year. -Revenue: $127.95 Mln vs. $127.51 Mln last year.

Entspannung im Handelskonflikt: Dow schlussendlich fester -- ATX und DAX letztlich fester -- Asiens Börsen schließen mit Gewinnen und teils neuen Rekorden
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag schließlich etwas höher. Der DAX konnte letztlich ebenso hinzugewinnen. Die US-Börsen notierten uneins. In Fernost dominierten am Dienstag die Bullen das Marktgeschehen.
