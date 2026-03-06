Pattern Group Inc. Profit Drops In Q4

(RTTNews) - Pattern Group Inc. (PTRN) announced earnings for fourth quarter that Dropped, from the same period last year

The company's earnings came in at $11.66 million, or $0.13 per share. This compares with $28.72 million, or $0.16 per share, last year.

The company's revenue for the period fell 28.7% to $515.47 million from $723.10 million last year.

Pattern Group Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $11.66 Mln. vs. $28.72 Mln. last year. -EPS: $0.13 vs. $0.16 last year. -Revenue: $515.47 Mln vs. $723.10 Mln last year.

-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 710 M To $ 720 M