Paycom Software, Inc. Announces Climb In Q1 Profit
(RTTNews) - Paycom Software, Inc. (PAYC) revealed a profit for its first quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings came in at $155.7 million, or $3.04 per share. This compares with $139.4 million, or $2.48 per share, last year.
Excluding items, Paycom Software, Inc. reported adjusted earnings of $161.3 million or $3.15 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 7.8% to $571.9 million from $530.5 million last year.
Paycom Software, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $155.7 Mln. vs. $139.4 Mln. last year. -EPS: $3.04 vs. $2.48 last year. -Revenue: $571.9 Mln vs. $530.5 Mln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: $ 2.175 B To $ 2.195 B
