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WKN DE: A1XFVG / ISIN: US70432V1026

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Paycom Software stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Paycom Software wird am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 19 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,99 USD je Aktie gegenüber 2,48 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 18 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 564,4 Millionen USD aus – eine Steigerung von 6,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Paycom Software einen Umsatz von 530,5 Millionen USD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 19 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 10,49 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 8,08 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 18 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,19 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,05 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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