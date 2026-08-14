Payment Data Systems legte Quartalsergebnis vor

Payment Data Systems hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,01 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,64 Prozent auf 23,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at