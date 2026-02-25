Paymentus A legte Quartalsergebnis vor

Paymentus A hat sich am 23.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,16 USD gegenüber 0,100 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 330,5 Millionen USD – ein Plus von 28,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Paymentus A 257,9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,520 USD. Im letzten Jahr hatte Paymentus A einen Gewinn von 0,350 USD je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahr hat Paymentus A im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 37,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,20 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 871,75 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at