|
25.02.2026 06:31:29
Paymentus A legte Quartalsergebnis vor
Paymentus A hat sich am 23.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,16 USD gegenüber 0,100 USD im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 330,5 Millionen USD – ein Plus von 28,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Paymentus A 257,9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,520 USD. Im letzten Jahr hatte Paymentus A einen Gewinn von 0,350 USD je Aktie eingefahren.
Gegenüber dem Vorjahr hat Paymentus A im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 37,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,20 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 871,75 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX mit Aufschlägen -- DAX nimmt 25.000-Punke-Hürde -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt sind ebenfalls Aufschläge zu sehen. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.