Payoneer Aktie
WKN DE: A3CTHF / ISIN: US70451X1046
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30.09.2026 18:32:39
Payoneer Renews Etsy Partnership Through 2029
(RTTNews) - Financial technology company Payoneer Global Inc. (PAYO) announced on Wednesday that it has renewed its strategic partnership with online marketplace Etsy (ETSY) through 2029, extending its role as a payments partner across 16 markets.
Payoneer said the three-year renewal continues a relationship launched in 2023 that enables tens of thousands of Etsy sellers to receive cross-border payouts and manage earnings globally. The company said prepayments and secure transactions help small businesses in volatile markets keep operating internationally.
Through Payoneer, eligible Etsy sellers can receive earnings in USD, withdraw to local bank accounts and manage funds across more than 70 currencies.
On the Nasdaq, shares of Payoneer are currently losing 0.07 percent, changing hands at $7.14.
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|Payoneer Inc Registered Shs
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