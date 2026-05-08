PB Fintech legte Quartalsergebnis vor

PB Fintech präsentierte in der am 06.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,65 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,73 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20,61 Milliarden INR – ein Plus von 36,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PB Fintech 15,08 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 5,13 INR sowie einem Umsatz von 19,79 Milliarden INR gerechnet.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 14,58 INR, nach 7,77 INR im Vorjahresvergleich.

Der Jahresumsatz wurde auf 67,94 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 49,77 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 14,47 INR je Aktie sowie einem Umsatz von 67,49 Milliarden INR gelegen.

Redaktion finanzen.at