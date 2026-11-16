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16.11.2026 08:10:57
PBOC withdraws medium-term funds in warning sign to easing bets
The latest liquidity drain is set to reinforce traders’ cautious moodWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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