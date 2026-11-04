Peabody Energy Aktie
WKN DE: A2DPT7 / ISIN: US7045511000
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04.11.2026 13:51:44
Peabody Energy Corp Q3 Loss Decreases
(RTTNews) - Peabody Energy Corp (BTU) reported Loss for third quarter of -$32.8 million
The company's bottom line came in at -$32.8 million, or -$0.27 per share. This compares with -$70.1 million, or -$0.58 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 8.3% to $1.096 billion from $1.012 billion last year.
Peabody Energy Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$32.8 Mln. vs. -$70.1 Mln. last year. -EPS: -$0.27 vs. -$0.58 last year. -Revenue: $1.096 Bln vs. $1.012 Bln last year.
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