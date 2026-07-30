Greggs Aktie
ISIN: US3975601036
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30.07.2026 06:00:31
Peak Greggs is rolling ever further into the future
In an age of AI hacks and space data centres, Greggs is finding success in protein and proximityWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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