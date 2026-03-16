Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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16.03.2026 03:47:20
Pentagon pressures Anthropic in escalating AI showdown
The row between Anthropic, a much vaunted AI startup, and the Trump administration, is sharply escalating. The Pentagon wants complete access to its models, despite safety and ethical concerns.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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