WKN DE: A115FG / ISIN: IE00BLS09M33

03.02.2026 13:14:51

Pentair Plc Q4 Sales Increase

(RTTNews) - Pentair plc (PNR) announced a profit for fourth quarter of $166.1 million

The company's earnings totaled $166.1 million, or $1.01 per share. This compares with $166.4 million, or $0.99 per share, last year.

Excluding items, Pentair plc reported adjusted earnings of $194.7 million or $1.18 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 4.9% to $1.021 billion from $972.9 million last year.

Pentair plc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $166.1 Mln. vs. $166.4 Mln. last year. -EPS: $1.01 vs. $0.99 last year. -Revenue: $1.021 Bln vs. $972.9 Mln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 1.15 To $ 1.18 Next quarter revenue guidance: 1 % To 2 %

