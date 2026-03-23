PepsiCo Aktie
WKN: 851995 / ISIN: US7134481081
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23.03.2026 01:25:24
PepsiCo bets on AI across China operations to boost efficiency
BEVERAGES giant PepsiCo is deploying artificial intelligence (AI) across its operations in China and beyond to improve efficiency, Anne Tse, its head...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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