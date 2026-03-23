PepsiCo Aktie

PepsiCo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851995 / ISIN: US7134481081

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23.03.2026 01:25:24

PepsiCo bets on AI across China operations to boost efficiency

BEVERAGES giant PepsiCo is deploying artificial intelligence (AI) across its operations in China and beyond to improve efficiency, Anne Tse, its head...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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