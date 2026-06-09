Perma-Pipe International Holdings Aktie
WKN DE: A2DNTL / ISIN: US7141671039
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09.06.2026 17:10:23
Perma-Pipe Reports Lower Q1 Profit, Shares Down
(RTTNews) - On Tuesday, Perma-Pipe International Holdings, Inc. (PPIH), a company specialized in pipes, reported significantly lower profit for the first quarter of 2026, despite higher net sales.
On the Nasdaq, the shares were trading 16.13 percent lower at $26.22. Net Income for the first quarter dropped to $2.59 million, from $5.85 million in the same quarter last year. The decline was attributable to the product mix across several jurisdictions, and higher expenses.
The operating expenses were $10 million, compared to the $8.84 million last year.
Earnings per share went down to $0.22, from $0.61 in the prior year.
Net sales went up to $50.27 million, from $46.75 million in 2025.
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