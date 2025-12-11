Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
|
11.12.2025 14:00:00
Personalwechsel an der Spitze der Entwicklung für High-Performance-Fahrzeuge.
+++ Alexander Karajlovic wird neuer Vice President für Entwicklung bei der BMW M GmbH +++ Vorgänger Dirk Häcker verabschiedet sich nach 11 Jahren als Entwicklungschef von BMW M in den Ruhestand +++ High-Performance-Marke seit 13 Jahren auf Rekordkurs +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
