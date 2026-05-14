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14.05.2026 06:31:29
Pet Valu legte Quartalsergebnis vor
Pet Valu hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,29 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,310 CAD je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 287,9 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 279,1 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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