05.02.2026 06:31:28
Pfizer: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Pfizer hat am 03.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS lag bei -0,40 CAD. Ein Jahr zuvor waren 0,100 CAD je Aktie erzielt worden.
Pfizer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 24,48 Milliarden CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,84 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 1,90 CAD beziffert. Im Vorjahr waren 1,93 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 87,44 Milliarden CAD vermeldet. Im Vorjahr hatte Pfizer 87,17 Milliarden CAD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
