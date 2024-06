Pflegen, entwirren und schützen in nur einem Step: die neuen Schauma Sprühpflegen

Mit den neuen Schauma Sprühpflegen pflegst, entwirrst und schützt du deine Haare jetzt in nur einem Step! Das Leave-in-Spray vereinfacht deine Haarpflegeroutine: Einfach schütteln, auf die Haarlängen und -spitzen sprühen, und schon lassen sich deine Haare im Handumdrehen entwirren und sind zudem vor Hitze bis zu 230° C geschützt! Dank der vier Varianten für unterschiedliche Haarbedürfnisse findet sich für jeden Haartyp die richtige Unterstützung in Sachen Haarpflege. Weiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz. Zum vollständigen Artikel