PG&E Aktie
WKN: 851962 / ISIN: US69331C1080
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22.10.2026 12:08:46
PG&E Corp. Reports Fall In Q3 Income
(RTTNews) - PG&E Corp. (PCG) revealed earnings for third quarter that Drops, from last year
The company's earnings came in at $749 million, or $0.34 per share. This compares with $823 million, or $0.37 per share, last year.
Excluding items, PG&E Corp. reported adjusted earnings of $928 million or $0.41 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 1.0% to $6.188 billion from $6.250 billion last year.
PG&E Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $749 Mln. vs. $823 Mln. last year. -EPS: $0.34 vs. $0.37 last year. -Revenue: $6.188 Bln vs. $6.250 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 1.64 To $ 1.66
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