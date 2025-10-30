Pharmaron Beijing präsentierte Quartalsergebnisse

Pharmaron Beijing hat am 28.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,27 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,190 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Pharmaron Beijing hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,92 Milliarden HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,50 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at