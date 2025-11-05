Philex Mining legte Quartalsergebnis vor

Philex Mining hat am 03.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,03 PHP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Philex Mining ein EPS von 0,050 PHP je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,36 Milliarden PHP vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,99 Milliarden PHP in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at