|
05.11.2025 06:31:28
Philex Mining legte Quartalsergebnis vor
Philex Mining hat am 03.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,03 PHP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Philex Mining ein EPS von 0,050 PHP je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,36 Milliarden PHP vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,99 Milliarden PHP in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!