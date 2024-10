Philip Morris-Aktie nahezu unbewegt: Tabakkonzerne zahlen Milliardenbetrag in Vergleich

Der seit 1998 andauernde Fall wurde 2012 vor Gericht verhandelt. 2015 verurteilte ein kanadisches Gericht die beiden Unternehmen zur Zahlung von Schadenersatz in Milliardenhöhe an Raucher und ehemalige Raucher in Quebec. Mehr als eine Million Menschen wurden in Sammelklagen vertreten, in denen behauptet wurde, dass die Zigarettenhersteller für den Verkauf eines schädlichen Produkts und die Verschleierung der gesundheitlichen Auswirkungen des Rauchens verantwortlich gemacht werden sollten.

Die drei Tochtergesellschaften wurden 2019 unter Gläubigerschutz gestellt. Die British American Tobacco-Einheit Imperial Tobacco Canada (ITCAN) verhandelt seither über einen möglichen Vergleich, während sie ihre Geschäfte weiterführt, so der in London notierte Konzern in einer separaten Erklärung.

Wenn der vorgeschlagene Plan genehmigt und umgesetzt wird, werden Rothmans, Benson & Hedges, ITCAN und JTI-Macdonald - die Einheit von Japan Tobacco - einen Teil des Betrags im Voraus in bar auszahlen, neben jährlichen Zahlungen, die auf einem Prozentsatz ihrer zukünftigen Umsätze basieren, so PMI. Der Plan wurde beim Ontario Superior Court of Justice eingereicht.

"Der Plan löst alle kanadischen Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit Tabak und stellt Imperial, BAT und alle damit verbundenen Unternehmen von allen Ansprüchen im Zusammenhang mit Tabak frei", sagte ITCAN und fügte hinzu, dass es den Vergleich unterstützt und hofft, dass schnell ein umfassendes Ergebnis erzielt werden kann.

Die Aktien von BAT fielen in London um mehr als 3 Prozent auf 2.639 Pence.

"Nach jahrelangen Vermittlungsbemühungen begrüßen wir diesen wichtigen Schritt zur Beilegung der seit langem anhängigen Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit Tabakprodukten in Kanada", sagte der Vorstandsvorsitzende von PMI, Jacek Olczak.

Japan Tobacco reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

Die an der NYSE gelistete Philip Morris-Aktie verliert zeitweise minimale 0,06 Prozent auf 120,06 Dollar.

FRANKFURT (Dow Jones)