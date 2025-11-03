PHYZ legte Quartalsergebnis vor

PHYZ lud am 31.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 11,09 JPY gegenüber 21,46 JPY im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PHYZ im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,01 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,01 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 7,88 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at