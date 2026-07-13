Pimco Corporate Income Fund Auction Rate Cum Aktie
ISIN: US72200U6055
|
13.07.2026 08:12:51
Pimco sieht erste Risse im Private Credit-Boommarkt
Unternehmensanleihen überzeugen weiterhin mit soliden Fundamentaldaten und attraktiven Renditen. Bei Private Credit warnt Pimco hingegen vor sinkenden Margen, lockereren Kreditstandards und fragwürdigen Bewertungen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!